В Одесской области 2 октября объявлен День траура по жертвам непогоды

Ключевые моменты:

2 октября в Одесской области – День траура по погибшим во время стихии 30 сентября.

Ливень унес жизни 9 человек. Среди погибших в результате стихии – пятеро членов одной семьи, в том числе ребенок.

В День траура приспустят флаги на зданиях и ограничат развлекательные мероприятия.

Соответствующее распоряжение подписал глава Одесской ОВА Олег Кипер, о чем сообщил сегодня на своих страницах в соцсетях.

Напомним, во вторник, 30 сентября, на Одессу обрушился аномальный ливень, который вызвал масштабные подтопления улиц и домов. В городе остановился весь общественный транспорт, а некоторые районы остались без света.

Непогода унесла жизни почти десятка людей.

«Среди погибших – пятеро членов одной семьи, в том числе ребенок. Это невыразимая боль для всей Одесщины и наша общая потеря», – пишет Кипер.

Также он проинформировал, что завтра, в День траура, на зданиях органов власти, предприятий, учреждений и организаций области будут приспущены Государственные флаги Украины, а развлекательные мероприятия ограничены.

Еще новости Одессы по теме: