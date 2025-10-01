В Одесской области 2 октября объявлен День траура по жертвам непогоды

Ключевые моменты:
- 2 октября в Одесской области – День траура по погибшим во время стихии 30 сентября.
- Ливень унес жизни 9 человек. Среди погибших в результате стихии – пятеро членов одной семьи, в том числе ребенок.
- В День траура приспустят флаги на зданиях и ограничат развлекательные мероприятия.
Соответствующее распоряжение подписал глава Одесской ОВА Олег Кипер, о чем сообщил сегодня на своих страницах в соцсетях.
Напомним, во вторник, 30 сентября, на Одессу обрушился аномальный ливень, который вызвал масштабные подтопления улиц и домов. В городе остановился весь общественный транспорт, а некоторые районы остались без света.
Непогода унесла жизни почти десятка людей.
«Среди погибших – пятеро членов одной семьи, в том числе ребенок. Это невыразимая боль для всей Одесщины и наша общая потеря», – пишет Кипер.
Также он проинформировал, что завтра, в День траура, на зданиях органов власти, предприятий, учреждений и организаций области будут приспущены Государственные флаги Украины, а развлекательные мероприятия ограничены.
