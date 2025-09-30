Ключевые моменты:

В 17:30 весь общественный электротранспорт (трамваи и троллейбусы) прекратил работу из-за непогоды.

Зафиксировано 1,5 месячной нормы осадков, введен план ЧС, работают оперативные штабы в районах.

По словам мэра Одессы, коммунальные службы еще со вчерашнего вечера переведены в усиленный режим работы. Сегодня провели заседание комиссии ТЭБ и ЧС, развернули оперативные штабы в районных администрациях и ввели в действие план реагирования на чрезвычайные ситуации.

Также он добавил, что вместе с коммунальщиками работают добровольцы гражданской защиты и спасатели ГСЧС. Они откачивают воду из подвалов, помогают эвакуировать транспорт из зон подтопления и следят за критической инфраструктурой. В зонах подтоплений движение легкового транспорта также ограничено.

В случае ухудшения ситуации готовы оперативно открыть пункты несокрушимости. Власти призывают одесситов без необходимости не покидать дома, выбирать безопасные маршруты и следить за официальными сообщениями.

Ранее мы сообщали, что в Одессе затоплено много улиц, выпало рекордное количество осадков (фото)