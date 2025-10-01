Ключевые моменты:

Сильный дождь и ветер повалили около 70 деревьев и крупных веток в разных районах Одессы.

Коммунальщики оперативно устраняют последствия. Работы ведутся во всех районах города — очищают дороги, тротуары, подъезды к важным объектам.

На утро 1 октября ликвидированы последствия по 37 адресам, еще на 33 — продолжаются работы.

В Одессе убирают разрушения после ливня и сильного ветра

Сильный ливень и шквальный ветер, которые почти сутки бушевали в Одессе, оставили после себя множество разрушений с трагическими последствиями. Как сообщили в пресс-службе горсовета, только по официальным данным повалено около 70 деревьев и крупных веток. Пострадали дороги, тротуары, линии электропередач. Информация продолжает обновляться.

Сразу после окончания непогоды коммунальные службы города начали работы по устранению последствий. В ликвидации последствий участвуют работники предприятий «Горзелентрест», «Городские дороги» и «Жилищно-коммунальные услуги».

Основные задачи коммунальщиков — распил и вывоз упавших деревьев, расчистка проезжей части, тротуаров и подъездов к больницам, школам и другим важным объектам. Также убирается мусор, который принесло на улицы стихией.

На данный момент завершены работы по 37 адресам. Еще на 33 локациях специалисты продолжают уборку.

Горожан просят быть осторожными, не приближаться к деревьям, линиям электропередачи и технике, которая участвует в расчистке города.

