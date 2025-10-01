Ключевые моменты:

Маршрутка и легковушка провалились в яму на проезжей части.

Инцидент произошел 30 сентября на Люстдорфской дороге во время сильного дождя.

Это место уже «проваливалось» 10 лет назад — буквально в 10 метрах от нынешнего ЧП.

Движение в городе затруднено. В районе ЧП образовалась пробка, рельсы трамваев подтоплены, городской транспорт стоит.

Власти просят одесситов ограничить поездки на личных авто.

Подробности ЧП на Люстдорфской дороге

Вчера в Одессе, во время сильного дождя, на Люстдорфской дороге произошёл провал дорожного покрытия. В яму угодили маршрутка и легковой автомобиль.

Как сообщила фотокорреспондент «Одесской жизни», происшествие случилось примерно в 10 метрах от аналогичного провала, который произошёл 17 марта 2013 года на пересечении улиц Левитана и Люстдорфской дороги. Тогда причиной стало разрушение бетонного коллектора, в результате чего образовалась яма глубиной около 6 метров.

После аварии 2013 года специалисты «Инфоксводоканала» заменили 11 метров трубопровода и восстановили разрушенную часть коллектора. Чтобы укрепить систему, внутрь коллектора уложили стеклопластиковую трубу с гарантийным сроком службы до 50 лет.

Сейчас место нового провала огорожено, транспорт, оказавшийся рядом, эвакуирован. Вода почти полностью ушла, осталась только в самой яме.

Однако на улице Тополиной в сторону Королева образовалась серьёзная пробка. Некоторые автомобили вынужденно едут по встречной полосе. Трамвайные пути подтоплены, но трамваи сегодня всё же курсируют.

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) призывает одесситов по возможности воздержаться от поездок по городу на личном транспорте до нормализации ситуации.

