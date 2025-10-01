Ключевые моменты:

Сильный ливень в одессе стал причиной гибели 9 человек, среди них — ребенок.

Тело пропавшей девушки, которую искали всю ночь, обнаружили утром.

Спасатели работают круглосуточно. В операции участвуют более 250 сотрудников ГСЧС.

Вода затопила дома и дороги. В Одессе и области подтоплены частные дома, подвалы и трассы.

Людей просят не выходить на улицу без необходимости.

Последствия ливня в Одессе: жертвы, эвакуации, затопления

Последствия сильнейшей непогоды в Одессе и Одесской области — трагичны. По данным ГСЧС, известно о гибели 9 человек, в том числе одного ребёнка. Одну из жертв — девушку, которую считали пропавшей — нашли утром. На месте работала и психолог службы спасения, чтобы поддержать родных.

Спасательные работы продолжаются уже почти сутки. Сотрудники ГСЧС эвакуировали 362 человека и освободили 227 автомобилей из водных ловушек. К работам привлечены 255 спасателей и 68 единиц техники.

Основные усилия сейчас сосредоточены на ликвидации последствий затоплений в Одессе, Черноморске и других населённых пунктах области. Затоплены дома, подвалы, местные дороги.

Спасатели настоятельно рекомендуют не выходить на улицу во время сильных дождей, особенно на автомобилях. При любой угрозе — сразу звоните в экстренные службы. Безопасность — прежде всего.