Ключевые моменты:

Фасады должны быть без трещин, облущений и пятен; окраска только по согласованию.

Рекламные конструкции запрещены без разрешения, а реставрацию следует проводить с использованием аутентичных материалов.

Детали проекта

Проект устанавливает общие требования к состоянию фасадов: владельцы зданий должны регулярно устранять трещины, пятна и облущения, сохраняя исторический стиль и характерные элементы. Менять цвет разрешается только после согласования с органами охраны культурного наследия, чтобы не нарушать аутентичность карнизов, скульптур и декоративных деталей.

Рекламные щиты, баннеры и вывески на фасадах можно устанавливать только с разрешения горсовета и департамента культурного наследия; запрещены крупногабаритные и яркие конструкции, которые портят вид улиц. Для реставрации фасадов необходимо использовать материалы и техники, близкие к оригинальным, получить соответствующие разрешения и согласования.

Контроль за соблюдением правил будет осуществляться посредством периодических проверок: за нарушения предусмотрены штрафы и принудительные восстановительные работы за счет владельца. Проект решения обнародован на сайте горсовета, замечания и предложения принимаются в течение месяца в письменном или электронном виде.

Читайте также: