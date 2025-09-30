Прогноз погоды в Одессе на 1 октября
Облачно. Ночью умеренный дождь, днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 8-10°С, днем 10-12°С.
Температура морской воды 17-18°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 1 октября
Облачно с прояснениями. Ночью умеренный дождь, днем местами небольшой дождь.
На юге без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-10°С, днем 8-13°С, местами до 16°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
