дождь

Прогноз погоды в Одессе на 1 октября

Облачно. Ночью умеренный дождь, днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 8-10°С, днем 10-12°С.

Температура морской воды 17-18°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 1 октября

Облачно с прояснениями. Ночью умеренный дождь, днем местами небольшой дождь.

На юге без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 5-10°С, днем 8-13°С, местами до 16°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Выбор редакции:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме