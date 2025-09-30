Ключевые моменты:

В Одессе сильный дождь вызвал настоящий потоп.

Из-за непогоды усложнилась работа курьеров и возможны задержки с доставкой.

Когда ожидать посылку

Мощный ливень обрушился на Одессу в ночь на 30 сентября и продолжался до 21 часа. По словам синоптиков, за это время выпало примерно 50-79 мм осадков.

В городе полностью или частично перекрыто движение на многих улицах. В 17:30 была остановлена работа всего общественного электротранспорта.

В связи с этим курьеры не всегда могут вовремя добраться до клиентов. «Новая почта» просит быть готовыми к возможным задержкам, следить за обновлениями в личном кабинете и ожидать звонка от курьера перед визитом за посылкой.

