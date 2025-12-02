Ключевые моменты:

В Одессе анонсирована комплексная реставрация дома Китовера.

Бюджет более 58 млн. гривен.

Планируется восстановление фасада, кровли, дренажной системы, обновление внутренних помещений.

Прием заявок на тендер продолжается до 6 декабря.

Отреставрируют двухэтажный дом Китовера

Управление капстроительства Одессы хочет отреставрировать дом по улице Святослава Караванского — одного из памятников архитектуры. Для этого объявили тендер на проведение комплексной реконструкции объекта с бюджетом более 58 миллионов гривен. В рамках работ планируется обновление фасадов, кровли и внутренних помещений.

Стоит отметить, что реставрировать планируют двухэтажное здание Китовера, построенное в первой половине XIX века. К слову, объект официально взят под охрану в 2008 году. Проект предполагает широкий спектр мер: от восстановления фасада и кровли до демонтажа старых элементов и укрепления стен металлическим каркасом. Кроме этого, будет обновлена ​​лепнина, выполнено грунтование и окрашивание поверхностей.

В проекте также предусмотрено:

прокладку новых электрических сетей и водопровода;

монтаж систем вентиляции, кондиционирования и пожаротушения;

установка грузового лифта грузоподъемностью 160 кг с двумя остановками;

полную реконструкцию административных помещений.

Добавим, что прием заявок будет продолжаться до 6 декабря, сам аукцион состоится 8 декабря. В целом реставрационные работы должны быть завершены до конца 2026 года.

Напомним, мы писали, что на ремонт дренажной системы на спуске Блажко будет дополнительно выделено 9 миллионов гривен. Правда, дренаж на спуске уже ремонтировали раньше, и общая стоимость проекта превысила 100 миллионов гривен.