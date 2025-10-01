Ключевые моменты:

Сильный ливень затопил улицы Одессы. За 7 часов выпала почти двухмесячная норма дождя. Ливневки не справляются, ситуация сложная, но под контролем, говорят в мэрии;

Коммунальщики и спасатели работают круглосуточно. Вода откачивается, дороги расчищаются. Пожарные спасают людей из подтопленных районов.

Жителей просят не выходить из дома. В городе закрыты школы, рекомендована удалённая работа. Некоторые улицы перекрыты, движение затруднено.

Последствия непогоды в Одессе: что происходит в городе сейчас

Одесса столкнулась с серьёзным испытанием: за 7 часов на город обрушился мощный ливень, который принес почти двухмесячную норму осадков. Ливневая канализация не справляется с таким потоком воды, из-за чего улицы оказались затоплены. Однако, по словам мэрии, ситуация остаётся под контролем.

Коммунальные службы работают в экстренном режиме: они откачивают воду, чистят ливнёвки, убирают поваленные ветки и мусор с улиц. Чтобы не мешать работе, власти просят горожан воздержаться от поездок в первой половине дня, особенно на машинах.

Огромную работу проводят спасатели — сотрудники ГСЧС. Они круглосуточно помогают людям, оказавшимся в подтопленных районах.

Для безопасности:

школы перешли на дистанционное обучение, работают только дежурные классы;

в детских садах открыты дежурные группы;

работодателей просят перевести сотрудников на удалёнку.

Какие дороги перекрыты и как ходит транспорт

Патрульная полиция перекрыла Люстдорфскую дорогу от ул. Костанди до ул. Левитана:

осуществляется отвод транспорта с улицы Люстдорфская дорога в направлении улицы Тополиной;

осуществляет отвод транспорта на Проспекте Небесной сотни и Проспекте Ярослава Мудрого;

ограничено движение на проспектах Небесной сотни и Ярослава Мудрого;

Площадь Среднефонтанская — проезд затруднен.

Водителей просят не парковаться под деревьями и следить за официальными сообщениями.

В связи с аварийной ситуацией и перекрытием движения на перекрестке ул. Люстдорфская дорога с ул. Левитана с 01 октября 2025 года и до завершения ремонтных работ изменяются схемы движения автобусных маршрутов №№ 7, 127, 146, 150, 185, 221.

Автобусный маршрут № 185 при движении с улицы Левитана будет двигаться в обход через улицу Академика Королева и проспект Князя Ярослава Мудрого до 7 станции Люстдорфской дороги и далее по своему маршруту. В обратном направлении то же самое.

Автобусные маршруты № 7, 127, 146, 150, 221 при движении по Люстдорфской дороге со стороны 5 станции Люстдорфской дороги в направлении площади Независимости будут двигаться через ул. Тополину, ул. Академика Королева, площадь Независимости и далее по своим схемам маршрутов. В обратном направлении так же от площади Независимости через ул. Академика Королева, ул. Тополину с выходом к Люстдорфской дороге в сторону пл. Героев Трибуны.

Напомним, вчера из-за сильного ливня и подтопления городских улиц родители не могли добраться до детских садов, чтобы забрать детей.