Ключевые моменты:

На ремонтно-реставрационные работы утверждено 1 480 416 грн из городского бюджета.

Планируются работы по укреплению грунтов, замене покрытия дорожек, восстановлению центральной арки и ограждений.

Срок: до конца 2026 года.

Детали проекта

Согласно распоряжению, подрядчик укрепит береговые склоны парка, заменит изношенное покрытие прогулочных и велодорожек, восстановит центральную арку входа и декоративные ограждения, а также обустроит систему полива и газоны. После утверждения границ парка в 2024 году и земельной инвентаризации определены приоритетные участки с наибольшими повреждениями.

Директор департамента капитального строительства отметил, что все материалы и технологии должны соответствовать аутентичным — это требование статуса памятника. Работы продлятся до конца 2026 года с обязательным контролем органов охраны культурного наследия.

История парка

«Савицкий парк» заложил в XIX веке предприниматель Григорий Савицкий-Воеводский как декоративный сад с рестораном, гостиницей и танцплощадкой. В 1950 году советская власть создала здесь парк культуры и отдыха имени Ленинского комсомола. В апреле 2016 года горсовет вернул парку историческое название.

Реконструкция позволит возродить исторические ландшафтные композиции и создать комфортное пространство для отдыха, культурных мероприятий и туристических маршрутов.

