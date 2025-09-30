Ключевые моменты:

В Одессе выпало 1,5 месячной нормы осадков менее чем за сутки.

Родителей просят звонить воспитателям и не рисковать выездом на затопленные улицы.

Как действовать родителям

Из-за сильного ливня и подтопления городских улиц родители не могут добраться до детских садов, чтобы забрать детей. Многие улицы заблокированы или на них затруднено движение.

К тому же в 17:30 в городе остановился весь трамвайный и троллейбусный транспорт.

Чтобы решить проблему, Департамент образования развернул дежурные группы в каждом дошкольном учреждении: дети остаются под присмотром воспитателей, пока родители не смогут добраться.

В случае, если ребенку не с кем остаться, его примут в детском саду и обеспечат уход до приезда семьи.

Я еще не видела такого. В садах остаются дети. Пожалуйста, если что-то форс-мажорное, не можете добраться — звоните воспитателю, будем собираться и ждать. Вторая смена в основном дистанционная, но там, где дети пошли в секции, на занятия, пожалуйста, контролируйте возвращение домой. По возможности, не отпускайте сегодня детей на тренировки, вечерние занятия, уже темнеет. Завтра дистанционно, нужно ликвидировать последствия, есть подтопления групп, классов, укрытий, но группы и начальные классы дежурные будут обязательно. Если ребенка не с кем оставить, его обязательно примут в учебном заведении. Дорогие коллеги, искренне благодарю всех, кто остается сейчас с детьми, ожидая родителей.

Написала Елена Буйневич у себя на странице в Facebook.