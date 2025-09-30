Ключевые моменты:
- В Одессе выпало 1,5 месячной нормы осадков менее чем за сутки.
- Родителей просят звонить воспитателям и не рисковать выездом на затопленные улицы.
Как действовать родителям
Из-за сильного ливня и подтопления городских улиц родители не могут добраться до детских садов, чтобы забрать детей. Многие улицы заблокированы или на них затруднено движение.
К тому же в 17:30 в городе остановился весь трамвайный и троллейбусный транспорт.
Чтобы решить проблему, Департамент образования развернул дежурные группы в каждом дошкольном учреждении: дети остаются под присмотром воспитателей, пока родители не смогут добраться.
В случае, если ребенку не с кем остаться, его примут в детском саду и обеспечат уход до приезда семьи.
Я еще не видела такого.
В садах остаются дети. Пожалуйста, если что-то форс-мажорное, не можете добраться — звоните воспитателю, будем собираться и ждать. Вторая смена в основном дистанционная, но там, где дети пошли в секции, на занятия, пожалуйста, контролируйте возвращение домой. По возможности, не отпускайте сегодня детей на тренировки, вечерние занятия, уже темнеет.
Завтра дистанционно, нужно ликвидировать последствия, есть подтопления групп, классов, укрытий, но группы и начальные классы дежурные будут обязательно. Если ребенка не с кем оставить, его обязательно примут в учебном заведении.
Дорогие коллеги, искренне благодарю всех, кто остается сейчас с детьми, ожидая родителей.
Написала Елена Буйневич у себя на странице в Facebook.