Ключевые моменты:
- Не будет работать бювет на Дальницкой, 25.
- Даты проведения работ: 5 и 6 ноября.
Детали
Одесский городской совет информирует жителей о временном прекращении работы бюветного комплекса на улице Дальницкая, 25. Бювет будет закрыт в среду и четверг, 5 и 6 ноября, из-за проведения плановых регламентных работ.
Жители, пользующиеся этим бюветом, могут набрать воду в ближайших комплексах, расположенных по адресам:
- Прохоровский сквер,
- Михайловский сквер.
