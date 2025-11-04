Ключевые моменты:

Не будет работать бювет на Дальницкой, 25.

Даты проведения работ: 5 и 6 ноября.

Детали

Одесский городской совет информирует жителей о временном прекращении работы бюветного комплекса на улице Дальницкая, 25. Бювет будет закрыт в среду и четверг, 5 и 6 ноября, из-за проведения плановых регламентных работ.

Жители, пользующиеся этим бюветом, могут набрать воду в ближайших комплексах, расположенных по адресам:

Прохоровский сквер,

Михайловский сквер.

