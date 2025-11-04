набрать воды

Ключевые моменты:

  • Не будет работать бювет на Дальницкой, 25. 
  • Даты проведения работ: 5 и 6 ноября.

Детали

Одесский городской совет информирует жителей о временном прекращении работы бюветного комплекса на улице Дальницкая, 25. Бювет будет закрыт в среду и четверг, 5 и 6 ноября, из-за проведения плановых регламентных работ.

Жители, пользующиеся этим бюветом, могут набрать воду в ближайших комплексах, расположенных по адресам:

  • Прохоровский сквер,
  • Михайловский сквер.

