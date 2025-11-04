Ключевые моменты:

В оранжерее одесского Ботсада зацвел фикус, которому около 150 лет.

Его цветы — это сиконии, соцветия, вывернутые наизнанку, что является редким явлением для комнатных условий.

Детали

Экзотическое растение Ficus pumila, известное как фикус крошечный, ежегодно цветет в оранжерее Ботанического сада ОНУ. Те образования, которые кажутся плодами, на самом деле являются сикониями — специфическими соцветиями, вывернутыми наизнанку. Настоящие цветы находятся внутри этого «мешочка», и увидеть их можно только в разрезе.

Цветение этого растения является уникальным явлением, которое начинается только в почтенном возрасте и практически невозможно в комнатных условиях. Взрослый экземпляр фикуса в коллекции одесского Ботанического сада является настоящим старожилом — ему около 150 лет. Растение пересадили из горшка в почву оранжереи сразу после ее строительства, примерно в 1885 году.

Сегодня фикус имеет мощный ствол, а его побеги оплетают значительную площадь внутренних стен оранжереи. Ежегодное цветение и образование сиконий свидетельствуют об идеальных условиях, созданных для растения в Ботаническом саду.

