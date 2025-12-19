Ключевые моменты:

Два бювета не будут работать до 20 декабря из-за планового техобслуживания.

До 21 декабря отключат бювет на Просвещении, 1-Д.

В Пересыпском районе строят резервный бювет.

Происходит техническое обслуживание оборудования

По информации пресс-службы Одесского городского совета, два бюветных комплекса в Одессе не будут функционировать по следующим адресам:

ул. И. Рябина;

сквер Старозарный.

Следует отметить, что бюветы по этим адресам не будут работать из-за планового технического обслуживания оборудования.

Напомним, что до 21 декабря будет отключен бюветный комплекс на Просвіти, 1-Д, находящийся в зеленой зоне близ Мемориала героической обороны Одессы 411-й батареи.

Добавим также, что в Пересыпском районе Одессы приступили к строительству нового бювета, который должен стать резервным источником питьевой воды на случай блекаутов и перебоев с водоснабжением.