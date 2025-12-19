Ключевые моменты:
- Два бювета не будут работать до 20 декабря из-за планового техобслуживания.
- До 21 декабря отключат бювет на Просвещении, 1-Д.
- В Пересыпском районе строят резервный бювет.
Происходит техническое обслуживание оборудования
По информации пресс-службы Одесского городского совета, два бюветных комплекса в Одессе не будут функционировать по следующим адресам:
- ул. И. Рябина;
- сквер Старозарный.
Следует отметить, что бюветы по этим адресам не будут работать из-за планового технического обслуживания оборудования.
Напомним, что до 21 декабря будет отключен бюветный комплекс на Просвіти, 1-Д, находящийся в зеленой зоне близ Мемориала героической обороны Одессы 411-й батареи.
Добавим также, что в Пересыпском районе Одессы приступили к строительству нового бювета, который должен стать резервным источником питьевой воды на случай блекаутов и перебоев с водоснабжением.
Спросить AI: