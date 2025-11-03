Ключевые моменты:
- Мужчина напал на сотрудника ТЦК, применив слезоточивый газ и нож.
- Суд назначил 5 лет тюремного заключения, но заменил наказание на 3 года испытательного срока, учитывая раскаяние и пожертвование в пользу ВСУ.
Детали
Как говорится в материалах дела, одессит, которого остановили для проверки документов 12 июня 2025 года, пытался сбежать. Когда сотрудник ТЦК его догнал, мужчина применил слезоточивый баллончик, а затем ударил военного ножом в грудную клетку.
Согласно заключению экспертизы, ранение было квалифицировано как легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья.
Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Он объяснил, что, посмотрев видео в интернете о задержании сотрудниками ТЦК, решил сбежать, а ножом хотел только напугать, но во время схватки случайно ударил потерпевшего. Мужчина раскаялся в содеянном и добровольно перечислил 250 тысяч гривен на нужды Вооруженных Сил Украины.
Суд признал его виновным по статьям 114-1 (Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины) и 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Учитывая раскаяние, отсутствие судимостей и добровольный взнос в ВСУ, суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, но освободил от его отбывания, установив испытательный срок продолжительностью три года. Мужчина был освобожден из-под стражи в зале суда.
