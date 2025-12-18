Ключевые моменты:

Сегодня, 18 декабря 2025, в Одессе с 15:00 не будут работать бюветы на ул. Добровольцев и в сквере Михайловский из-за технических работ.

Перерыв продлится до 14:00 19 декабря, извинения за неудобства от КП «Сервисный центр».

Об этом сообщает коммунальное предприятие «Сервисный центр», в ведении которого находятся все городские бюветы.

Так, с 15:00 18 декабря до 14:00 19 декабря не будут работать бюветные комплексы по следующим адресам:

ул. Добровольцев (М. Говорова);

сквер Михайловский.

«В это время будет проводиться техническое обслуживание оборудования. Администрация КП «Сервисный центр» приносит извинения за временные неудобства», – говорится в сообщении предприятия.

Напомним, вечером 17 декабря в Одессе из-за аварии на электросетях была временно прекращена подача воды в дома жителей Киевского и Хаджибейского районов.

Также «Одесская жизнь» сообщала, что в Пересыпском районе Одессы началось строительство бювета. Предполагается, что он будет обеспечивать жителей питьевой водой в условиях перебоев с электро- и водоснабжением.

Всего на территории Одессы функционируют 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вода в них подается свободно всем горожанам.

Фото: omr.gov.ua