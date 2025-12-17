Ключевые моменты:

В Пересыпском районе Одессы приступили к строительству нового бювета.

Бювет должен стать резервным источником питьевой воды в случае блекаутов и перебоев с водоснабжением.

Важность работы бюветов при отключении света

В период отключения электроэнергии и перебоев с водоснабжением в Одессе критически важны стабильные запасы питьевой воды.

По информации пресс-службы Одесской МВА, власти активно развивают систему бюветов. Именно поэтому в Пересыпском районе стартовало строительство современного бюветного комплекса по ул. Академика Сахарова. Здесь происходит заливка фундамента. Далее планируется бурение скважины, установка очистных систем и создание комфортной зоны выдачи воды.

Добавим, что в процессе работы частично демонтируют зеленые насаждения, однако после открытия бювета всю территорию дополнительно озеленят.

Напомним, бювет на Просветительство, 1-Д не будет работать до 21 декабря. Там проходят технические работы.

