Ключевые моменты:
- В Пересыпском районе Одессы приступили к строительству нового бювета.
- Бювет должен стать резервным источником питьевой воды в случае блекаутов и перебоев с водоснабжением.
Важность работы бюветов при отключении света
В период отключения электроэнергии и перебоев с водоснабжением в Одессе критически важны стабильные запасы питьевой воды.
По информации пресс-службы Одесской МВА, власти активно развивают систему бюветов. Именно поэтому в Пересыпском районе стартовало строительство современного бюветного комплекса по ул. Академика Сахарова. Здесь происходит заливка фундамента. Далее планируется бурение скважины, установка очистных систем и создание комфортной зоны выдачи воды.
Добавим, что в процессе работы частично демонтируют зеленые насаждения, однако после открытия бювета всю территорию дополнительно озеленят.
Напомним, бювет на Просветительство, 1-Д не будет работать до 21 декабря. Там проходят технические работы.
