Ключевые моменты:
- По состоянию на октябрь 2025 года вода из всех 17 одесских бюветов соответствует санитарным нормам.
- Проверки проводятся ежемесячно Одесским областным центром контроля и профилактики заболеваний МОЗ Украины.
- Протоколы проверок размещены на всех бюветных комплексах, с ними может ознакомиться любой желающий.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета со ссылкой на результаты исследований, которые ежемесячно проводит Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний МОЗ Украины.
«По последним результатам исследований, на октябрь 2025 года вода из бюветов полностью соответствует санитарным нормам ДСанПиН 2.2.4-171-10. Протоколы проверок размещены на всех комплексах, и любой желающий может с ними ознакомиться», – сказано в сообщении.
Одессе работает 17 бюветных комплексов, которые обеспечивают жителей качественной артезианской водой. Каждый день бюветами пользуются около 45 тысяч жителей Одессы. Глубина скважин составляет от 111 до 149 метров, а среднее потребление воды в одном бювете – 8–12 кубометров в день. Вода из скважин доступна всем желающим бесплатно.
Напомним, после потопа 30 сентября в Одессе и Черноморске усилили санитарный контроль за инфекциями и качеством питьевой воды.