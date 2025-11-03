Об этом депутат сообщила на своей странице в Фейсбук.

Ключевые моменты:

Депутат облсовета инициировала мораторий на русскую музыку в Одессе и области из-за скандала в ночном клубе.

Такие ограничения уже действуют в Киеве, Черкассах, Запорожье, Ивано-Франковске и Житомирской области.

Детали

В Одессе снова разгорелся скандал из-за использования российской музыки в публичном пространстве. На этот раз причиной возмущения горожан стала вечеринка в одном из ночных клубов, где звучали песни российских исполнителей. Подобные инциденты в Одессе происходят не впервые: видео с российской музыкой в кафе, на пляжах и даже на Дерибасовской регулярно появляются в соцсетях и иногда приводят к конфликтам.

Чтобы прекратить эту практику, депутат обратилась к начальникам областной и городской военных администраций с предложением ввести мораторий на публичное использование русскоязычного музыкального продукта. Она подчеркнула, что это вопрос не только культуры, но и национальной безопасности, поскольку музыка страны-агрессора является инструментом враждебного влияния.

Подобная практика запрета уже успешно действует в ряде украинских городов, в частности в Киеве, Черкассах, Запорожье, Ивано-Франковске, а также на территории всей Житомирской области.

