Ключевые моменты:
- Российский удар по инфраструктуре возле Маяков в Одесской области остановил движение по трассе «Одесса-Рени» (в т.ч. грузовой транспорт).
- Усложненные пункты пропуска.
- Альтернативный пункт.
Транспорт перенаправляется на другие участки
Как известно, в результате российского удара по инфраструктурному объекту недалеко от села Маяки на Одесщине остановлено движение по трассе «Одесса-Рени». Соответственно, это затрудняет доступ к ряду пунктов пропуска:
- «Поланка – Маяки – Удобное»
- «Рени – Джурджулешты»
- «Табак – Мирное»
- «Виноградовка – Вулканешты»
- «Староказаче – Тудора»
- «Новые Трояне – Чадыр Лунга»
- «Орловка – Исакча»
- «Долинское»
- «Железнодорожное»
- «Лесное»
- «Августовское»
- «Малоярославец»
Стоит отметить, что эти пункты пропуска работают в штатном режиме. Граждан, направляющихся в Одессу, перенаправляясь на другие направления.
По информации пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, среди альтернативных вариантов можно поехать на пункты пропуска в Винницкой области, а также «Мамалыга» и «Сокиряны» в Черновицкой области.
Добавим, что из-за этой ситуации и выбора альтернативных маршрутов уже фиксируется рост трафика в пункте пропуска «Могилев-Подольский» в Винницкой области. Пограничники усилили меры, увеличили наряды во избежание задержек. В настоящее время «Могилев-Подольский» работает на максимальной мощности для пропуска людей и транспорта.
Напомним, приостановлено движение грузового транспорта по автомобильной дороге М-15 Одесса — Рени.
К слову, есть и те, кто воспользовался ситуацией и решил немного заработать.
В социальных сетях появляются объявления о переправке пассажиров из Маяка в Белгород Днестровск по воде. Цена таких перевозок впечатляет: 10 000 гривен за 4 человека в одну сторону.