Ключевые моменты:

Российский удар по инфраструктуре возле Маяков в Одесской области остановил движение по трассе «Одесса-Рени» (в т.ч. грузовой транспорт).

Усложненные пункты пропуска.

Альтернативный пункт.

Транспорт перенаправляется на другие участки

Как известно, в результате российского удара по инфраструктурному объекту недалеко от села Маяки на Одесщине остановлено движение по трассе «Одесса-Рени». Соответственно, это затрудняет доступ к ряду пунктов пропуска:

«Поланка – Маяки – Удобное»

«Рени – Джурджулешты»

«Табак – Мирное»

«Виноградовка – Вулканешты»

«Староказаче – Тудора»

«Новые Трояне – Чадыр Лунга»

«Орловка – Исакча»

«Долинское»

«Железнодорожное»

«Лесное»

«Августовское»

«Малоярославец»

Стоит отметить, что эти пункты пропуска работают в штатном режиме. Граждан, направляющихся в Одессу, перенаправляясь на другие направления.

По информации пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, среди альтернативных вариантов можно поехать на пункты пропуска в Винницкой области, а также «Мамалыга» и «Сокиряны» в Черновицкой области.

Добавим, что из-за этой ситуации и выбора альтернативных маршрутов уже фиксируется рост трафика в пункте пропуска «Могилев-Подольский» в Винницкой области. Пограничники усилили меры, увеличили наряды во избежание задержек. В настоящее время «Могилев-Подольский» работает на максимальной мощности для пропуска людей и транспорта.

Напомним, приостановлено движение грузового транспорта по автомобильной дороге М-15 Одесса — Рени.

К слову, есть и те, кто воспользовался ситуацией и решил немного заработать.

В социальных сетях появляются объявления о переправке пассажиров из Маяка в Белгород Днестровск по воде. Цена таких перевозок впечатляет: 10 000 гривен за 4 человека в одну сторону.