Ключевые моменты:

Активист указывает на системное несоответствие Одесского зоопарка требованиям ЕС

Учреждение, по его словам, не может пройти даже базовую оценку EAZA

Условия содержания животных названы устаревшими и такими, что причиняют страдания

Единственным решением он считает закрытие или полный перезапуск учреждения

Общественный активист и зоозащитник Владимир Самайчук опубликовал в Facebook пост, в котором призвал к закрытию Одесского зоопарка. Свою позицию он аргументирует нормами европейского законодательства, стандартами EAZA и ценностями благополучия животных, которые являются базовыми для стран ЕС.

По словам Самайчука, само наличие статуса «зоопарк» не означает соответствие современным требованиям.

«Закрытие Одесского зоопарка — это не эмоциональное решение, а логичный и юридически обоснованный вывод, если применять критерии, которыми руководствуются в Европейском Союзе», — подчеркивает он.

Несоответствие директиве ЕС

Активист ссылается на Директиву ЕС 1999/22/EC, которая определяет обязательные функции современного зоопарка. Среди них:

содержание животных в условиях, максимально приближенных к природным;

полноценная ветеринарная помощь;

участие в программах сохранения видов;

научная деятельность;

экологическое образование.

По его оценке, Одесский зоопарк системно не выполняет эти требования.

«В ЕС задача зоопарка — сохранение видов, а не выставка животных в клетках для публики», — подчеркивает Самайчук.

Нарушение стандартов EAZA

Отдельно в посте говорится о стандартах Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, которые считаются эталонными в Европе. По мнению активиста, Одесский зоопарк не способен пройти даже базовую предсертификационную оценку.

Среди ключевых проблем он называет:

устаревшие вольеры с бетоном и решетками вместо природных биотопов;

отсутствие зон для снижения стресса у животных;

фиксацию стереотипного поведения как признака хронического страдания;

ненадлежащие условия для хищников, приматов, копытных и водоплавающих птиц;

отсутствие современных зимних помещений для теплолюбивых видов.

«В Европе любой факт ненадлежащего содержания является основанием для проверок, штрафов и даже ликвидации учреждения. В Одессе эти проблемы годами игнорируют», — отмечает Самайчук.

Вопрос этики и европейских ценностей

В посте также сравниваются подходы к содержанию животных.

Европейская модель, по словам активиста, основывается на таких принципах:

животное является живым существом, способным чувствовать;

право на достойные условия является неотъемлемым;

гуманизм и ответственность — основа государственной политики.

В то же время деятельность Одесского зоопарка он характеризует как такую, что сохраняет советский подход.

«Украина не может двигаться в ЕС с учреждением, которое демонстрирует антиевропейское отношение к живым существам», — подчеркивает активист.

Закрытие или полный перезапуск

Самайчук подчеркивает, что в европейской практике зоопарки, которые не соответствуют стандартам, либо закрывают, либо кардинально переформатируют.

«Одесский зоопарк невозможно реформировать косметически — его нужно закрыть или полностью перезапустить как новое учреждение», — говорится в посте.

Он также обращает внимание, что по состоянию на 2026 год ни один украинский зоопарк не является полноправным членом EAZA. В то же время Киевский, Харьковский и Николаевский зоопарки находятся в статусе кандидатов и проходят модернизацию под наблюдением европейских менторов.

Претензии господина Самайчука к Одесскому зоопарку не являются единичными. Ранее «Одесская жизнь» сообщала о судебном аресте части имущества этого учреждения.

Также мы пытались выяснить, как зимой отапливается вольер со слоном, поскольку зоозащитники обвиняли зоопарк в том, что слониха Венди мерзнет из-за отсутствия полноценной системы отопления. Однако в зоопарке отказались предоставить подтверждение, что с животным все в порядке.