Ключевые моменты:
- В Приморском районе Одессы временно отсутствует водоснабжение из-за аварийных работ
- На части улиц Хаджибейского района возможно снижение давления воды
- Восстановить подачу воды планируют ориентировочно до 18:00
Из-за аварии на сетях нет воды в Приморском районе Одессы
В Одессе из-за аварийной ситуации на магистральных водопроводных сетях временно приостановили подачу воды в Приморский район города. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале компании «Инфоксводоканал».
По информации предприятия, в настоящее время на сетях продолжаются ремонтные работы. В связи с этим водоснабжение в Приморском районе было приостановлено ориентировочно до 18:00.
Также в «Инфоксводоканале» предупреждают, что на отдельных улицах Хаджибейского района возможно частичное снижение давления воды.
Компания приносит извинения жителям за временные неудобства и призывает с пониманием отнестись к ситуации, заверяя, что ремонтные работы выполняются в максимально сжатые сроки.
