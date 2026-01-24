Ключевые моменты:

В Приморском районе Одессы временно отсутствует водоснабжение из-за аварийных работ

На части улиц Хаджибейского района возможно снижение давления воды

Восстановить подачу воды планируют ориентировочно до 18:00

Из-за аварии на сетях нет воды в Приморском районе Одессы

В Одессе из-за аварийной ситуации на магистральных водопроводных сетях временно приостановили подачу воды в Приморский район города. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале компании «Инфоксводоканал».

По информации предприятия, в настоящее время на сетях продолжаются ремонтные работы. В связи с этим водоснабжение в Приморском районе было приостановлено ориентировочно до 18:00.

Также в «Инфоксводоканале» предупреждают, что на отдельных улицах Хаджибейского района возможно частичное снижение давления воды.

Компания приносит извинения жителям за временные неудобства и призывает с пониманием отнестись к ситуации, заверяя, что ремонтные работы выполняются в максимально сжатые сроки.

