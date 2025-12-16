Ключевые моменты:
- Бювет на Просветительство, 1-Д не будет работать несколько дней.
- Проходят технические работы.
- Список бюветов, где можно набрать воду.
Где можно набрать воду в Одессе?
В Одессе с 15:00 16 декабря по 21 декабря будет отключен бюветный комплекс на Просвещения, 1-Д, находящийся в зеленой зоне близ Мемориала героической обороны Одессы 411-й батареи. Причиной планового отключения стали работы по техническому обслуживанию.
Напомним, что из-за аварийно-ремонтных мероприятий в некоторых районах Одессы и Крыжановки временно отсутствует вода в водопроводе.
Добавим, что в Одессе функционируют другие бюветы, расположенные по следующим адресам:
Киевский район:
Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старозарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Здесь можно набрать воду каждый день: с 08:00 до 18:00 и до 20:00.
