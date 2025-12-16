бювет в Ізмаїлі

Ключевые моменты:

  • Бювет на Просветительство, 1-Д не будет работать несколько дней.
  • Проходят технические работы.
  • Список бюветов, где можно набрать воду.

Где можно набрать воду в Одессе?

В Одессе с 15:00 16 декабря по 21 декабря будет отключен бюветный комплекс на Просвещения, 1-Д, находящийся в зеленой зоне близ Мемориала героической обороны Одессы 411-й батареи. Причиной планового отключения стали работы по техническому обслуживанию.

Напомним, что из-за аварийно-ремонтных мероприятий в некоторых районах Одессы и Крыжановки временно отсутствует вода в водопроводе.

Добавим, что в Одессе функционируют другие бюветы, расположенные по следующим адресам:

Киевский район:

Фонтанская дорога, 16; ​

  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Здесь можно набрать воду каждый день: с 08:00 до 18:00 и до 20:00.

Также читайте:  Одесса без света уже четвертый день: что уже восстановили и когда станет легче.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме