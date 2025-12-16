Ключевые моменты:

Бювет на Просветительство, 1-Д не будет работать несколько дней.

Проходят технические работы.

Список бюветов, где можно набрать воду.

Где можно набрать воду в Одессе?

В Одессе с 15:00 16 декабря по 21 декабря будет отключен бюветный комплекс на Просвещения, 1-Д, находящийся в зеленой зоне близ Мемориала героической обороны Одессы 411-й батареи. Причиной планового отключения стали работы по техническому обслуживанию.

Напомним, что из-за аварийно-ремонтных мероприятий в некоторых районах Одессы и Крыжановки временно отсутствует вода в водопроводе.

Добавим, что в Одессе функционируют другие бюветы, расположенные по следующим адресам:

Киевский район:

Фонтанская дорога, 16; ​

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150; ​

проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

Старозарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

​Академическая, 11; ​

Ольгиевская, 37;

​Старопортофранковская, 105; ​

Академическая, 2; ​

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

​Ицхака Рябина, 1; ​

Дальницкая, 25;

​Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4

Здесь можно набрать воду каждый день: с 08:00 до 18:00 и до 20:00.

