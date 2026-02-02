Ключевые моменты:

Одесская область — 11 место в рейтинге пенсий со средней выплатой.

Самые высокие пенсии в Киеве

Самые низкие в Тернопольской области.

В Украине: 10,17 млн. пенсионеров.

Что известно о пенсиях в регионе

По информации платформы «Опендатабот», средний размер пенсии в Одесской области ниже общеукраинского и достигает 6317 грн. Соответственно, наш регион не вошел в топ-10 рейтинга, остановившись на 11-м месте.

Традиционно лидером по размеру пенсий Киев с показателем около 9 тыс. грн. А вот самые низкие пенсии в Тернопольской области, где они составляют около 5 тыс. грн.

Стоит отметить, что в Украине сейчас 10,17 млн. пенсионеров. Добавим, что около 7,4 млн человек получают пенсию по возрасту. Это около 73%. Еще 1,5 млн украинцев имеют выплаты по инвалидности, 700 тыс. – по потере кормильца, а 500 тыс. – за выслугу лет.

Кстати, для многих пенсия не единственный доход. Каждый четвертый пенсионер (2,8 млн человек) продолжает работать, и у них средняя пенсия выше – 7160 грн.

Также читайте: Как будут работать социальные автобусы 2 февраля в Одессе.