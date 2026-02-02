Ключевые моменты:

Аномальное количество осадков.

Превысила норму в 1,5 раза в среднем, на севере – в 2,5 раза.

Пики осадков: 8 и 30 января.

Рекордсмены: Любашевка (87 мм), Вилково (72 мм) и Одесса (69 мм).

Январь поразил своим количеством осадков

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в январе 2026 года Одесская область получила гораздо больше осадков, чем по многолетней норме. То есть в среднем в 1,5 раза больше, а на севере региона – в 2,5 раза.

Стоит отметить, что самые интенсивные осадки зафиксированы 8 и 30 января, когда за двое суток выпало 56-97% месячной нормы.

Кстати, самые высокие показатели: Любашивка – 87 мм, Вилково – 72 мм и в Одессе – 69 мм (норма – 43 мм). Также немало осадков выпало в таких населенных пунктах: Белгород-Днестровский – 65 мм, Южное – 55 мм, Сарата – 53 мм, Черноморск – 50 мм, Измаил – 48 мм, Болград – 47 мм, Затишье и Раздельная – по 42 мм. А вот в Сербци выпало меньше осадков – 20 мм.

Напомним, по прогнозам сурка Тимка IV, в этом году весна придет не скоро. Сурок увидел свою тень и предполагает приход весны через шесть недель.