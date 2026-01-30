Ключевые моменты:
- До 19:00 будет отсутствовать водоснабжение в Приморском районе.
- Где набрать воду: адресса бюветов.
Что известно
По информации Инфоксводоканала, в пятницу, 30 января, из-за аварийно-ремонтных работ без воды остались некоторые жители Приморского района Одессы.
Добавим, что воду частично отключили на Итальянской и Святославе Караванской. Ориентировочное время возобновления водоснабжения – 19:00.
Где набрать воды в Одессе
Добавим, что в городе работает 18 бюветов, расположенных в разных районах.
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старозарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- ул. Академическая, 11;
- ул. Ольгиевская, 37;
- ул. Старопортофранковская, 105;
- ул. Академическая, 2;
- ул. Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- ул. Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- ул. Ицхака Рябина, 1;
- ул.Дальницкая, 25;
- ул. Инглези, 1.
Пересыпский район:
- ул. Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Также читайте: Новый год, Пасха и День Независимости – снова выходные? Детали законопроекта.
Спросить AI: