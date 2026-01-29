Ключевые моменты:

Сегодня, 29 января, часть Одессы может остаться без воды в связи с работами энергетиков.

Возможны перебои с водоснабжением в районе бывшего Ленпоселка и микрорайоне «Новая Слободка».

В других районах города возможно кратковременное снижение давления воды.

Как сообщили в «Инфоксводоканале», в связи с временным обесточиванием отдельных объектов водопроводной инфраструктуры перебои с водой могут возникнуть у жителей бывшего Ленпоселка и микрорайона «Новая Слободка».

Кроме того, в течение дня возможно кратковременное снижение давления воды и в других районах города.

Одесситов просят отнестись к ситуации с пониманием и, по возможности, заранее сделать запас воды.

Читайте также: Последствия ледяного шторма: в Одесской области вернули свет 105 тысячам семей.