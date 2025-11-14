трамвай «Татра Т-3-Од»

Об этом сообщили в пресс-службе КП «Одесскомэлектротранс».

Ключевые моменты:

  • Изменения касаются маршрутов №1 и №7 и будут действовать только 15 ноября 2025 года из-за ремонтных работ ДТЭК.
  • Трамвай №1 будет курсировать по маршруту «Лузановка — Центролит», а маршрут №7 — «11-я станция Люстдорфской дороги — Херсонский сквер».

Детали

В связи с ремонтными работами ДТЭК Одесские электросети, 15 ноября 2025 года будет временно изменено движение трамвайных маршрутов. Как отметили на предприятии, транспорт будет курсировать следующим образом:

  • Трамвайный маршрут № 1: Лузановка — Центролит
  • Трамвайный маршрут № 7: 11-я станция Люстдорфской дороги — Херсонский сквер

