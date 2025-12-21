Ключевые моменты:
- Движение по трассе М-15 Одесса — Рени полностью восстановлено в обоих направлениях.
- Ранее транспорт направляли по объездным маршрутам из-за последствий атак.
- Логистике юга Одесской области ничего не угрожает, восстановительные работы продолжаются.
Движение по трассе М-15 Одесса — Рени восстановлено
Ограничения движения транспорта в районе населенного пункта Маяки на автодороге М-15 Одесса — Рени (в направлении Бухареста) официально сняты. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Ранее, чтобы сохранить сообщение с югом Одесской области и избежать перебоев с поставками, водителей направляли по альтернативным маршрутам. Теперь необходимость в объездах отпала — движение возобновлено в обычном режиме.
Ситуация с мостом в Маяках и логистикой Бессарабии
Несмотря на прицельные удары по мосту в Маяках — только по этой локации противник нанес около 20 атак — изолировать Бессарабию от остальной Одесской области не удалось. Об этом заявил глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин.
По его словам, жителей региона особенно волновал вопрос доставки посылок к рождественским и новогодним праздникам. Сухомлин заверил, что все отправления будут доставлены вовремя и поводов для беспокойства нет.
Он также подчеркнул, что работы по устранению повреждений продолжаются. Все необходимые решения для недопущения логистического кризиса уже приняты, а ситуацию контролируют опытные и профессиональные специалисты.
