Ключевые моменты:

Мост в районе Маяков подвергся около 20 ударам, но восстановление не останавливается.

Жители обеспечены продуктами, медикаментами, топливом, работают банкоматы и почта.

На границе с Молдовой расширяют возможности для автобусов и грузового транспорта.

Восстановление моста в районе Маяков: что происходит сейчас

Российские войска несколько суток подряд обстреливали мост возле Маяков, который соединяет юг Одесской области с другими частями региона. Ликвидация последствий ударов продолжается.

О логистике и поставках в Одесском регионе рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Сразу после повреждения был развернут понтонный мост, по которому организовано реверсное движение. В ближайшие дни планируется установка еще одного понтонного перехода. Параллельно власти готовят дополнительный альтернативный маршрут, который хотят запустить в течение недели.

Несмотря на постоянные обстрелы, тепло- и водоснабжение в регионе работают стабильно, перебоев с продуктами и лекарствами нет.

Логистика и граница с Молдовой: новые решения

На украинско-молдавской границе стабильно работают семь пунктов пропуска. Легковые автомобили, автобусы и грузовики могут пересекать границу через пункты «Могилев-Подольский — Отач», «Мамалыга — Крива», «Росошаны — Бричень» и «Сокиряны — Окница».

Кроме того, пункты «Кельменцы — Ларга» и «Вашковцы — Грименкуец», которые раньше принимали только легковые авто, теперь будут оформлять и автобусы. Это поможет быстрее менять пассажирские маршруты и снизить нагрузку на другие направления.

Также вводится более гибкий режим автобусных перевозок: для пересечения границы достаточно действующих разрешений на регулярные или нерегулярные рейсы — без привязки к конкретному пункту пропуска. Усилена работа пункта «Могилев-Подольский — Отач», где увеличили количество автобусов, проходящих оформление. Регистрация транспорта проходит через систему «еЧерга».

Напомним, после атак российских дронов 18-19 декабря по мосту через реку Днестр на трассе Одесса – Рени у села Маяки Молдова ввела особый режим работы на отдельных пунктах пропуска (КПП). Также недалеко от границы с Украиной появился временный лагерь для граждан Украины, которые не могут вернуться домой.