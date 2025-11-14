Фестиваль известен своими уникальными программами, в которых сочетаются классические шедевры и произведения современных украинских композиторов.
Нынешняя программа включает четыре грандиозных концерта на трех культовых локациях города: Одесская национальная опера, Римско-католический собор и Большой зал Филармонии.
Программа Фестиваля: звезды, шедевры и премьеры
1. Торжественное открытие: Вечер звезд мировой оперы
Когда: 18 ноября, 18:00.
Где: Одесский Национальный Академический театр оперы и балета, пер. Театральный, 1.
Фестиваль стартует на главной сцене города с Национальным Одесским филармоническим оркестром под руководством Хобарта Эрла.
Солисты: оперные звезды с мировыми именами – Людмила Монастырская (сопрано) и Виталий Белый (баритон). Их голоса регулярно звучат в Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Ковент-Гарден (Лондон) и Ла Скала (Милан).
В программе: самые популярные оперные арии и дуэты, а также произведения Лысенко, Россини, Бизе, Верди и Микиса Теодоракиса, чей юбилей мир будет отмечать в 2025 году.
2. «Живая полифония»: Национальный камерный ансамбль «Киевские солисты»
Когда: 19 ноября, 19:30.
Где: Римско-католический собор Успения Пресвятой Богородицы, ул. Европейская 33/1.
В атмосфере храмовой акустики прозвучит программа, объединенная идеей камерной виртуозности: от Бранденбургского концерта Баха до финала Струнного октета Мендельсона.
Участники: «Киевские солисты» известны своей стилистической точностью и исключительной ансамблевой культурой.
Солисты: Дмитрий Ткаченко (скрипка) и Павел Бойко (кларнет).
3. Украинский код: Камерный оркестр «Виртуозы Львова»
Когда: 20 ноября, 16:00.
Где: Римско-католический собор Успения Пресвятой Богородицы, ул. Европейская 33/1.
Академический камерный оркестр «Виртуозы Львова» представит программу, где украинская музыка гармонично сочетается с европейской классикой.
В программе: Серенада Карловича, Прелюд «Памяти Тараса Шевченко» Якова Степового, «Хорал» Анны Гаврилец и знаменитый цикл «Четыре времени года» Антонио Вивальди.
Особенность: Четверо солистов сыграют по одному времени года из цикла Вивальди.
4. Грандиозный финал: Монументальные шедевры в Филармонии
Когда: 21 ноября, 18:00.
Где: Большой зал Одесской филармонии, ул. Нины Строкатой, 15.
Фестиваль завершится грандиозным концертом Национального Одесского филармонического оркестра под руководством Хобарта Эрла.
В программе: два монументальных шедевра начала ХХ века, символизирующих глубину чувств и величие природы:
- Арнольд Шенберг – «Просветленная ночь»
- Рихард Штраус – «Альпийская симфония» (грандиозная симфоническая картина путешествия по горам).
Не пропустите!
BLACK SEA MUSIC FEST – это не просто концерты, это четыре дня вдохновения, безупречного мастерства и неповторимой одесской музыкальной традиции.
Детали и билеты на все события фестиваля ищите на сайте concert.ua.
Справка «ОЖ»
По приглашению Хобарта Эрла на фестивале в разные годы выступали такие звезды как Михаил Плетнев, Мидори, Давид Герингас и другие.