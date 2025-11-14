Фестиваль известен своими уникальными программами, в которых сочетаются классические шедевры и произведения современных украинских композиторов.

Нынешняя программа включает четыре грандиозных концерта на трех культовых локациях города: Одесская национальная опера, Римско-католический собор и Большой зал Филармонии.

Программа Фестиваля: звезды, шедевры и премьеры

1. Торжественное открытие: Вечер звезд мировой оперы

Когда: 18 ноября, 18:00.

Где: Одесский Национальный Академический театр оперы и балета, пер. Театральный, 1.

Фестиваль стартует на главной сцене города с Национальным Одесским филармоническим оркестром под руководством Хобарта Эрла.

Солисты: оперные звезды с мировыми именами – Людмила Монастырская (сопрано) и Виталий Белый (баритон). Их голоса регулярно звучат в Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Ковент-Гарден (Лондон) и Ла Скала (Милан).

В программе: самые популярные оперные арии и дуэты, а также произведения Лысенко, Россини, Бизе, Верди и Микиса Теодоракиса, чей юбилей мир будет отмечать в 2025 году.

2. «Живая полифония»: Национальный камерный ансамбль «Киевские солисты»

Когда: 19 ноября, 19:30.

Где: Римско-католический собор Успения Пресвятой Богородицы, ул. Европейская 33/1.

В атмосфере храмовой акустики прозвучит программа, объединенная идеей камерной виртуозности: от Бранденбургского концерта Баха до финала Струнного октета Мендельсона.

Участники: «Киевские солисты» известны своей стилистической точностью и исключительной ансамблевой культурой.

Солисты: Дмитрий Ткаченко (скрипка) и Павел Бойко (кларнет).

3. Украинский код: Камерный оркестр «Виртуозы Львова»

Когда: 20 ноября, 16:00.

Где: Римско-католический собор Успения Пресвятой Богородицы, ул. Европейская 33/1.

Академический камерный оркестр «Виртуозы Львова» представит программу, где украинская музыка гармонично сочетается с европейской классикой.

В программе: Серенада Карловича, Прелюд «Памяти Тараса Шевченко» Якова Степового, «Хорал» Анны Гаврилец и знаменитый цикл «Четыре времени года» Антонио Вивальди.

Особенность: Четверо солистов сыграют по одному времени года из цикла Вивальди.

4. Грандиозный финал: Монументальные шедевры в Филармонии

Когда: 21 ноября, 18:00.

Где: Большой зал Одесской филармонии, ул. Нины Строкатой, 15.

Фестиваль завершится грандиозным концертом Национального Одесского филармонического оркестра под руководством Хобарта Эрла.

В программе: два монументальных шедевра начала ХХ века, символизирующих глубину чувств и величие природы:

Арнольд Шенберг – «Просветленная ночь»

Рихард Штраус – «Альпийская симфония» (грандиозная симфоническая картина путешествия по горам).

Не пропустите!

BLACK SEA MUSIC FEST – это не просто концерты, это четыре дня вдохновения, безупречного мастерства и неповторимой одесской музыкальной традиции.

Детали и билеты на все события фестиваля ищите на сайте concert.ua.

Справка «ОЖ»

По приглашению Хобарта Эрла на фестивале в разные годы выступали такие звезды как Михаил Плетнев, Мидори, Давид Герингас и другие.