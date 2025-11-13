Ключевые моменты:

Суд объявил тендер на 5 млн грн на чиллер мощностью 340 кВт, что, по имеющимся данным, значительно превышает рыночные цены (2-4 млн грн) и стоимость аналогичных закупок.

Эксперты считают систему чрезмерной роскошью для офисного здания, однако существует мнение, что стеклянный фасад суда делает невозможным установку обычных кондиционеров.

Детали

Как сообщает издание «Думская», Юго-западный апелляционный хозяйственный суд объявил тендер 11 ноября. Провести его планируют в сжатые сроки — прием предложений закроют уже 19 ноября, а оборудование победитель должен поставить до 20 декабря.

Новый агрегат должен заменить имеющийся, срок эксплуатации которого истек. Согласно тендерной документации, суд требует мощность охлаждения не менее 340 кВт при потребляемой мощности не более 115 кВт, а в качестве теплоносителя должен использоваться пропиленгликоль.

На рынке устройства с такими параметрами стоят от 2 до 4 млн грн. Анализ системы Prozorro показывает, что закупка суда будет самой дорогой в этой категории: например, киевский сервисный центр МВД приобрел чиллер за чуть более 2 миллионов гривен.

Опрошенные специалисты считают, что для суда подобная система является чрезмерной роскошью. Виктор, бывший работник холодильного цеха, в комментарии отметил, что чиллеры необходимы для лабораторий или больниц, а в офисном здании жара является «просто неудобством». Он предложил судьям «за свой счет купить мобильные, напольные кондиционеры», а 5 миллионов гривен направить в ВСУ.

В то же время юридический обозреватель «Думской» Александр Иванов пояснил, что здание суда (бывшее здание ЧМП) имеет стеклянный фасад, куда невозможно установить обычные кондиционеры. По его словам, централизованная система охлаждения, установленная еще в 2000-х годах, исчерпала свой ресурс, поэтому, «вероятно, другого выхода нет».

Редакция «Думской» направила в суд запрос с просьбой прокомментировать закупку.

