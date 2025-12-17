Укрзалізниця

Ключевые моменты:

  • В Одесской области временная коррекция графика пригородных поездов.
  • Отменили некоторые рейсы 17–19 декабря.
  • Есть альтернативные рейсы.

Можно воспользоваться альтернативными рейсами

17, 18 и 19 декабря временно отменяют следующие рейсы: 

  • №6208 Одесса-Главная – Раздельная-1
  • №6207 Раздельная-1 – Одесса-Главная
  • №6352/6351 Каролино-Бугаз – Одесса-Главная

17 и 18 декабря не будут курсировать: 

  • №6254 Одесса-Главная – Подольск
  • №6274 Подольск – Помошная

18 и 19 декабря: 

  • №6273 Помошная – Подольск
  • №6257 Подольск – Одесса-Главная.

Однако всех, кто планирует ехать по этим направлениям, можно воспользоваться альтернативными рейсами:

  • №6252 Одесса-Главная – Раздельная-1 – Известнярка.
  • №6255 Известнярка – Раздельная-1 – Одесса-Главная.
  • №6202 Одесса-Главная – Раздельная-1.
  • №6272 Подольск – Помощная.
  • №6275 Помошная – Подольск.
  • №6259 Известнярка – Подольск – Одесса-Главная.
  • №6310/6309 Одесса-Главная – Каролино-Бугаз
  • №6342/6341 Каролино-Бугаз – Одесса-Главная.

Напомним, что энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для более 220 тыс. домохозяйств в Одесской области. Однако самая сложная ситуация в Одессе, инфраструктура сильно повреждена. Также в городе не работает электротранспорт, подробнее о ситуации и новых маршрутах читайте в материале: Электротранспорт в Одессе не работает: маршруты социальных автобусов.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме