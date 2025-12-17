Ключевые моменты:
- В Одесской области временная коррекция графика пригородных поездов.
- Отменили некоторые рейсы 17–19 декабря.
- Есть альтернативные рейсы.
Можно воспользоваться альтернативными рейсами
17, 18 и 19 декабря временно отменяют следующие рейсы:
- №6208 Одесса-Главная – Раздельная-1
- №6207 Раздельная-1 – Одесса-Главная
- №6352/6351 Каролино-Бугаз – Одесса-Главная
17 и 18 декабря не будут курсировать:
- №6254 Одесса-Главная – Подольск
- №6274 Подольск – Помошная
18 и 19 декабря:
- №6273 Помошная – Подольск
- №6257 Подольск – Одесса-Главная.
Однако всех, кто планирует ехать по этим направлениям, можно воспользоваться альтернативными рейсами:
- №6252 Одесса-Главная – Раздельная-1 – Известнярка.
- №6255 Известнярка – Раздельная-1 – Одесса-Главная.
- №6202 Одесса-Главная – Раздельная-1.
- №6272 Подольск – Помощная.
- №6275 Помошная – Подольск.
- №6259 Известнярка – Подольск – Одесса-Главная.
- №6310/6309 Одесса-Главная – Каролино-Бугаз
- №6342/6341 Каролино-Бугаз – Одесса-Главная.
Напомним, что энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для более 220 тыс. домохозяйств в Одесской области. Однако самая сложная ситуация в Одессе, инфраструктура сильно повреждена. Также в городе не работает электротранспорт, подробнее о ситуации и новых маршрутах читайте в материале: Электротранспорт в Одессе не работает: маршруты социальных автобусов.
