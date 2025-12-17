Ключевые моменты:

В Одесской области временная коррекция графика пригородных поездов.

Отменили некоторые рейсы 17–19 декабря.

Есть альтернативные рейсы.

17, 18 и 19 декабря временно отменяют следующие рейсы:

№6208 Одесса-Главная – Раздельная-1

№6207 Раздельная-1 – Одесса-Главная

№6352/6351 Каролино-Бугаз – Одесса-Главная

17 и 18 декабря не будут курсировать:

№6254 Одесса-Главная – Подольск

№6274 Подольск – Помошная

18 и 19 декабря:

№6273 Помошная – Подольск

№6257 Подольск – Одесса-Главная.

Однако всех, кто планирует ехать по этим направлениям, можно воспользоваться альтернативными рейсами:

№6252 Одесса-Главная – Раздельная-1 – Известнярка.

№6255 Известнярка – Раздельная-1 – Одесса-Главная.

№6202 Одесса-Главная – Раздельная-1.

№6272 Подольск – Помощная.

№6275 Помошная – Подольск.

№6259 Известнярка – Подольск – Одесса-Главная.

№6310/6309 Одесса-Главная – Каролино-Бугаз

№6342/6341 Каролино-Бугаз – Одесса-Главная.

Напомним, что энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для более 220 тыс. домохозяйств в Одесской области. Однако самая сложная ситуация в Одессе, инфраструктура сильно повреждена. Также в городе не работает электротранспорт, подробнее о ситуации и новых маршрутах читайте в материале: Электротранспорт в Одессе не работает: маршруты социальных автобусов.