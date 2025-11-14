Об этом сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.

Ключевые моменты:

Власти Одессы встретились с более чем 100 ветеранскими организациями

На встрече было объявлено о создании Департамента ветеранской политики при горсовете.

Детали

Мероприятие состоялось 14 ноября. Участникам были представлены городские программы и сервисы, реализующие ветеранскую политику. И.о. Одесского городского головы Игорь Коваль подчеркнул, что ключевым приоритетом является экономическая состоятельность ветеранов.

Отдельное внимание уделили деятельности КУ «Сервисный центр «Хаб ветеран», где большинство работников — люди с опытом службы. Центр обеспечивает социализацию и возвращение к гражданской жизни. В планах — расширение географии Хаба и создание Департамента ветеранской политики.

Во время встречи представители государственного Центра занятости представили программы трудоустройства, грантовые возможности и направления профессиональной переориентации.

Среди затронутых вопросов было расформирование Муниципальной стражи, где работали ветераны, и трансформация добровольческого формирования территориальной общины (ДФТО). Начальник МВА сообщил о поручении по трудоустройству ветеранов и созданию нового формата ДФТО в соответствии с актуальными требованиями обороны.

