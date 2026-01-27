Ключевые моменты:

Во время ночной атаки на Одессу ударный дрон поразил православный монастырь, вызвав пожар.

Также зафиксировано попадание в частный жилой дом; погибших и пострадавших нет.

Спасательные службы продолжают оценку состояния зданий и ликвидацию последствий.

О последствиях сегодняшней атаки рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Напомним, в ночь на среду, 28 января, жители южной части Одессы услышали серию мощных взрывов – после массированного удара накануне враг снова атаковал город ударными дронами.

«Враг снова атакует мирную Одесщину ударными беспилотниками. В Киевском районе зафиксировано попадание БпЛА по территории православного монастыря, в результате чего возник пожар», – сообщил глава ОВА.

Предварительно, погибших и пострадавших нет. Но данные уточняются.

Позже Кипер добавил, что в Одессе зафиксировано попадание БпЛА в частный жилой дом.

«По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Идет оценка состояния строения и ликвидация последствий», – добавил глава ОВА.

Напомним, в результате ночной массированной дроновой атаки 27 января в Одессе повреждены десятки домов в Приморском, Пересыпском и Хаджибейском районах. Погибли три человека. Еще три человека числились пропавшими без вести. Ранены 35 человек, из них 12 человек госпитализированы.

В память о погибших в результате вражеского обстрела 28 января объявлен в Одессе Днем траура. В этот день на административных зданиях приспустят Государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

Предприятиям и организациям города рекомендовано ограничить сегодня использование музыки и отменить развлекательные мероприятия.