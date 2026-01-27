Ключевые моменты:
- Во время ночной атаки на Одессу ударный дрон поразил православный монастырь, вызвав пожар.
- Также зафиксировано попадание в частный жилой дом; погибших и пострадавших нет.
- Спасательные службы продолжают оценку состояния зданий и ликвидацию последствий.
О последствиях сегодняшней атаки рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Напомним, в ночь на среду, 28 января, жители южной части Одессы услышали серию мощных взрывов – после массированного удара накануне враг снова атаковал город ударными дронами.
«Враг снова атакует мирную Одесщину ударными беспилотниками. В Киевском районе зафиксировано попадание БпЛА по территории православного монастыря, в результате чего возник пожар», – сообщил глава ОВА.
Предварительно, погибших и пострадавших нет. Но данные уточняются.
Позже Кипер добавил, что в Одессе зафиксировано попадание БпЛА в частный жилой дом.
«По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Идет оценка состояния строения и ликвидация последствий», – добавил глава ОВА.
Напомним, в результате ночной массированной дроновой атаки 27 января в Одессе повреждены десятки домов в Приморском, Пересыпском и Хаджибейском районах. Погибли три человека. Еще три человека числились пропавшими без вести. Ранены 35 человек, из них 12 человек госпитализированы.
В память о погибших в результате вражеского обстрела 28 января объявлен в Одессе Днем траура. В этот день на административных зданиях приспустят Государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.
Предприятиям и организациям города рекомендовано ограничить сегодня использование музыки и отменить развлекательные мероприятия.