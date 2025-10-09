Ключевые моменты:
- Врачи из Одессы и других медучреждений Украины провели сложную операцию по изъятию органов у донора.
- Пересадки помогли спасти четырёх украинцев: троих женщин и одного мужчину.
- Родные донора в тяжёлый момент согласились на трансплантацию.
Донорство стало шансом для четырех пациентов
В Одесской областной клинической больнице провели мультиорганный забор донорских органов — это означает, что сразу несколько органов были пересажены разным пациентам.
Как сообщили в медучреждении, к операции были привлечены специалисты не только из Одессы, но и из Института сердца Минздрава Украины, Национального центра хирургии и трансплантологии им. Шалимова, а также 1-го медобъединения Львова.
В результате пересадок удалось спасти жизни 60-летнего мужчины и трех женщин в возрасте 41, 46 и 59 лет.
Особую благодарность врачи выразили семье донора, которая в самый трудный момент согласилась на трансплантацию. Это решение позволило другим людям получить второй шанс на жизнь.
Напомним, ранее Одесская область стала первой в Украине, где прошла уникальная встреча людей, чьи жизни связаны с донорством — реципиентов, их близких и врачей.
На фото — медики, которые провели сложнейшую операцию по мультиорганному донорству в Одессе