После рождения ребенок попал в реанимационное отделение новорожденных, где ему провели комплексное обследование. Врачи диагностировали открытый артериальный проток большого размера, что является серьезной угрозой для преждевременно рожденных детей. В таких случаях артериальный проток, который во внутриутробном периоде обеспечивает связь между аортой и легочной артерией, не закрывается самостоятельно, что нарушает работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Хирургическое вмешательство провели, когда младенцу было 10 дней, а его вес уменьшился до 1,2 кг. Врачи выполнили перевязку артериального протока, после чего состояние ребенка начало постепенно улучшаться. На сегодня малыш дышит самостоятельно, а его сердечно-сосудистая система стабильно работает. Медики продолжают наблюдать за младенцем и ожидают дальнейший набор веса.

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