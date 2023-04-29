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Одесские медики удачно прооперировали двух малышей с пороком сердца

Одесские медики удачно прооперировали двух малышей с пороком сердца

Медики отделения сердечно-сосудистой хирургии Одесской областной детской клинической больницы успешно прооперировали двух новорожденных с врожденными пороками сердца.
Об этом сообщили на Facebook-странице медучреждения.

Медики рассказали, что у одного ребенка, родившегося с критически малым весом, всего 1 кг, был закрыт открытый артериальный проток, а у второго – выполнена рентгенендоваскулярная дилатация коарктации аорты. Обе операции были проведены в отделении реанимации новорожденных.

В одесской областной больнице прооперировали младенцев

«Мы очень гордимся нашими кардиохирургами, оперирующими не только в своей операционной, но и непосредственно в отделении реанимации новорожденных, когда нет возможности транспортировать больного в операционную. Это особенно важно в случае с недоношенным новорожденным с низким весом»,

– говорится в сообщении.

По словам врачей, малыши хорошо перенесли оперативные вмешательства и сейчас проходят послеоперационный период.

А мы вместе с медиками пожелаем им крепкого здоровья и скорейшей Победы.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что в ночь на 28 апреля в Одесской городской клинической больнице №10 провели вторую в Одессе операцию по пересадке сердца.

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Фото с Facebook-страницы Одесской областной детской клинической больницы

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Редакция ПРОФИЛЬ

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