Ключевые моменты:

В Захаровской многопрофильной больнице в Одесской области запустили гибридную солнечную электростанцию ​​(СЭС) для бесперебойного питания хирургического корпуса.

Система обеспечивает автономную работу операционных и реанимации до 6 часов.

В начале вторжения операционные переносили в укрытие через блекауты.

Важность СЭС для медучреждения

В многопрофильной больнице поселка Захаровка в Одесской области заработала современная гибридная солнечная электростанция. Теперь хирургический корпус заведения сможет непрерывно оперировать больных даже при полном отключении электричества.

Следует отметить, что новое оборудование позволит хирургическому отделению, включая операционные и реанимационные аппараты. Соответственно, можно работать до шести часов в режиме автономного питания. К слову, это очень важно для проведения операций и стабилизации пациентов.

По словам генерального директора больницы Антонины Ганзий, в начале полномасштабного вторжения медики работали в условиях постоянных отключений. Она вспоминает, что были периоды, когда операционные переносили в укрытие.

Добавим, что ранее больница использовала старый дизельный генератор 1970-х годов, не обеспечивавший стабильную энергию. В настоящее время установлена ​​батарея накопления энергии на 102 кВт*ч, инверторы и 102 солнечные панели общей мощностью 62,73 кВт, что значительно повышает энергетическую независимость медучреждения.

Проект был реализован по инициативе украинского благотворительного фонда Energy Act for Ukraine при поддержке правительства Норвегии и Норвежского совета по делам беженцев (NRC).

