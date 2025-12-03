Ключевые моменты:
- В Захаровской многопрофильной больнице в Одесской области запустили гибридную солнечную электростанцию (СЭС) для бесперебойного питания хирургического корпуса.
- Система обеспечивает автономную работу операционных и реанимации до 6 часов.
- В начале вторжения операционные переносили в укрытие через блекауты.
Важность СЭС для медучреждения
В многопрофильной больнице поселка Захаровка в Одесской области заработала современная гибридная солнечная электростанция. Теперь хирургический корпус заведения сможет непрерывно оперировать больных даже при полном отключении электричества.
Следует отметить, что новое оборудование позволит хирургическому отделению, включая операционные и реанимационные аппараты. Соответственно, можно работать до шести часов в режиме автономного питания. К слову, это очень важно для проведения операций и стабилизации пациентов.
По словам генерального директора больницы Антонины Ганзий, в начале полномасштабного вторжения медики работали в условиях постоянных отключений. Она вспоминает, что были периоды, когда операционные переносили в укрытие.
Добавим, что ранее больница использовала старый дизельный генератор 1970-х годов, не обеспечивавший стабильную энергию. В настоящее время установлена батарея накопления энергии на 102 кВт*ч, инверторы и 102 солнечные панели общей мощностью 62,73 кВт, что значительно повышает энергетическую независимость медучреждения.
Проект был реализован по инициативе украинского благотворительного фонда Energy Act for Ukraine при поддержке правительства Норвегии и Норвежского совета по делам беженцев (NRC).
