Сегодня под прицелом – город Пивденное, а также Чабанка и все близлежащие населенные пункты. Неспокойно было и в Черноморске и Затоке.

Сигнал воздушной тревоги в Одессе и области прозвучал около полуночи. Первоначально мониторинговые каналы сообщали о заходе группы «шахедов»:

«Фонтанка, Беляры, Вапнярка, Чабанка, Южное (ныне Пивденное – ред.) – в укрытие! Они на предельно низкой высоте зашли!», – предупредил один из местных Телеграм-каналов.

И вскоре в районе указанных населенных пунктов прозвучали первые взрывы – по вражеским дронам начали «работать» наши ПВО.

А спустя несколько минут стало известно о выходе баллистики с территории временно оккупированного Крыма. На этот раз под угрозой оказались Черноморск и Затока.

Спустя пару минут прозвучали взрывы, отголоски которых, а также сильное зарево были слышны и видны даже из Одессы.

«Есть прилеты в районе Южного – Беляры. И баллистика и шахеды… Сильные взрывы. Было три баллистических ракеты… На месте сильное зарево», – информируют местные Телеграм-каналы.

В настоящее время атака беспилотниками продолжается. Оставайтесь в укрытиях.

Официальная информация о последствиях атаки пока не поступала.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.