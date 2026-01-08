Ключевые моменты:

В Приморском районе Одессы в многоэтажке взорвался туристический газовый баллон.

Взрыв произошел в квартире на третьем этаже дома на Среднефонтанской.

Повреждены стены и окна, пожара не возникло.

Погибших и пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, сообщение о происшествии поступило сегодня днем. Эпицентром взрыва стала квартира на третьем этаже 16-этажной высотки на улице Среднефонтанской. Сила взрывной волны была такой мощности, что в жилье выбило стекла и серьезно повредило межквартирные перестенки.

К счастью, обошлось без последующего пожара. Но главное – в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

Спасатели в очередной раз призывают одесситов быть предельно осторожными при использовании газового оборудования в квартирах.

Как сообщала «Одесская жизнь», 17 декабря прошлого года в Приморском районе Одессы из-за взрыва повербанка загорелась квартира на пятом этаже 12-этажного жилого дома на улице Морской. Тогда также обошлось без жертв и пострадавших.

В тот же день в одном из сел Одесского района взорвался электрический бойлер. В результате дом был полностью разрушен, но люди не пострадали.