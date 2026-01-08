Ключевые моменты:

На трассе Одесса – Рени произошло лобовое столкновение Hyundai и Ford.

При обгоне погиб 61-летний водитель Hyundai.

Еще четыре человека получили травмы и были госпитализированы.

Движение на участке трассы временно ограничивали.

По информации областного управления полиции, 61-летний водитель автомобиля Hyundai, совершая обгон неподалеку от села Петродолинского, не убедился в безопасности маневра и в результате столкнулся с встречным автомобилем Ford. Удар был такой силы, что водитель Hyundai скончался на месте до приезда медиков.

В аварии пострадали еще четыре человека: две пассажирки из Hyundai, а также 75-летний водитель Ford и его спутница. Все они доставлены в больницу для оказания помощи.

На время работы следственно-оперативной группы и эвакуации разбитых машин участок трассы был практически закрыт для проезда. Патрульные обеспечивали реверсивное движение и направляли транспорт в объезд.

На данный момент полиция выясняет все обстоятельства трагедии в рамках уголовного производства (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Как сообщала ранее «Одесская жизнь», вечером 4 января в Киевском районе Одессы автомобиль Ford Focus сбил 65-летнего мужчину-пешехода. Пострадавшего увезли в больницу, но спасти его не удалось.