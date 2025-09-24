Ключевые моменты:

В первый раз солдат уклонялся от службы со 2 по 17 ноября 2023 года после возвращения из командировки в Германию.

Второй случай дезертирства длился с 20 декабря 2023 года до середины января 2025 года.

Основная часть

Уроженец села Светловодское Одесской области, отец троих малолетних детей, дважды самовольно покинул часть в условиях военного положения. Суд квалифицировал его действия по части 5 статьи 407 УК Украины — самовольное оставление части, совершенное повторно. Обвиняемый признал вину и объяснил свои поступки усталостью от службы и нежеланием обращаться за законным увольнением.

Несмотря на наличие семейных обстоятельств, суд учел, что существовал легальный механизм увольнения, которым солдат не воспользовался. В качестве наказания военному назначили пять лет лишения свободы без возможности замены наказания на более мягкое.

Читайте также: