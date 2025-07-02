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Ветерана российско-украинской войны Сергея Коцюбу назначили новым исполняющим обязанности заместителя мэра Одессы.

Он будет курировать социальную политику, внутренние вопросы и спорт.

Сергей Коцюба — доброволец, потерял ногу на фронте, работал волонтером и в департаменте здравоохранения.

Решение о назначении Сергея Коцюбы новым заместителем городского головы принято сегодня, 2 июля, на сессии городского совета. Об сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Сергей — доброволец с первых дней полномасштабного вторжения. Во время боевых действий на Луганщине получил тяжёлое ранение и потерял ногу. Уже находясь в госпитале, он принял решение помогать другим — сначала как волонтер, а позже — в департаменте здравоохранения.

Теперь Коцюба будет отвечать за социальную и внутреннюю политику, а также за физическую культуру и спорт.

По словам мэра, именно человек с таким опытом способен глубоко понимать потребности ветеранов и тех, кто вернулся с фронта.

“Убежден: Сергей — именно тот человек, который способен системно заниматься этим направлением. Он знает, о чем говорит, и пользуется огромным уважением среди побратимов. Мы всегда рядом с нашими героями”, — отметил Труханов.

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