Ключевые моменты:

ДТП произошло 4 января вечером на улице Дмитриевской в Киевском районе Одессы.

23-летний водитель Ford Focus сбил 65-летнего пешехода, когда тот переходил дорогу.

Водитель был трезв, следователи начали расследование.

ДТП в Одессе на улице Дмитриевской: погиб пешеход

Одесские полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб пешеход. Авария произошла вчера, 4 января, вечером на улице Дмитриевской в Киевском районе города.

По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Ford Focus совершил наезд на 65-летнего мужчину в момент, когда тот пересекал проезжую часть.

Пешеход получил тяжелые травмы. Его доставили в медицинское учреждение, однако позже мужчина скончался.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа областной полиции, которая специализируется на ДТП. Водителя проверили на состояние опьянения — он был трезв.

Следователи внесли информацию в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — это нарушение правил дорожного движения, которое привело к смерти человека. В рамках дела назначат судебные экспертизы, полиция устанавливает все детали происшествия.

