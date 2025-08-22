Ключевые моменты

По данным мэрии, 22 августа сильный ветер повалил около 30 деревьев. Коммунальные службы оперативно выехали на места и уже устранили последствия по части адресов.



В первую очередь коммунальщики расчищают дороги, тротуары и подъезды к социально важным объектам, а водителей просят не оставлять автомобили под деревьями и возле дождеприемников.



Синоптики предупреждают, что вечером и ночью 23 августа ожидается ухудшение погоды: гроза, сильный ветер и ливни, поэтому жителей просят ограничить передвижения.

В Одессе коммунальщики убирают поваленные деревья после штормового ветра

Как сообщает Одесский горсовет, в городе продолжается ликвидация последствий непогоды. Коммунальщики уже убрали поваленные деревья по большинству адресов. По состоянию на 16:00 22 августа было зафиксировано около 30 случаев падения зеленых насаждений — деревьев и крупных веток.

На местах работали специалисты КП «Горзелентрест» и других коммунальных предприятий.

В первую очередь они расчищают проезжие части, пешеходные дорожки и подъезды к социально значимым объектам. Водителей просят не оставлять транспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости от них, чтобы не мешать работе спецтехники.

Синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды: в ночь на 23 августа в Одессе ожидается сильный дождь, гроза и порывы ветра 15–20 м/с. Мэрия призывает пожилых людей, детей и беременных женщин без необходимости не выходить на улицу.

Из-за шторма в Черном море резко возросла минная опасность. Специалисты предупреждают: возможно срыв мин с якорей и их прибивание к берегу. В случае обнаружения подозрительных предметов следует немедленно звонить 102 и не прикасаться к ним.

