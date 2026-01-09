Ключевые моменты:
- Небольшие осадки утром и днем в Одессе.
- Область: Облачно, местами налипание снега и гололедица.
- Предупреждение: морозные ночи, порывистый ветер, скользкие пути.
Прогноз погоды по Одессе
Сегодня, 10 января, в Одессе будет облачная погода. Утром и днем возможны небольшие осадки. Ветер юго-западный, днем перейдет на северо-западный, порывы 9-14 м/с.
Ночью ожидается 2-4°C, но днем температура поднимется до 1-3°C тепла.
Прогноз по Одесской области
В регионе также будет облачно, однако с небольшими осадками утром и днем преимущественно снеговыми. Днем местами налипание мокрого снега и гололедица.
Ветер юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура воздуха:
- Ночью 2-7°C мороза (на севере до 11°C мороза),
- днем 0-5°C тепла (на севере до 4°C мороза).
На дорогах видимость хорошая, но днем кое-где гололедица.
