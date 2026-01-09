зима в Одессе odessa.dozor.ua

Ключевые моменты:

  • Небольшие осадки утром и днем ​​в Одессе.
  • Область: Облачно, местами налипание снега и гололедица.
  • Предупреждение: морозные ночи, порывистый ветер, скользкие пути.

Прогноз погоды по Одессе

Сегодня, 10 января, в Одессе будет облачная погода. Утром и днем ​​возможны небольшие осадки. Ветер юго-западный, днем ​​перейдет на северо-западный, порывы 9-14 м/с.

Ночью ожидается 2-4°C, но днем ​​температура поднимется до 1-3°C тепла.

Прогноз по Одесской области

В регионе также будет облачно, однако с небольшими осадками утром и днем ​​преимущественно снеговыми. Днем местами налипание мокрого снега и гололедица.

Ветер юго-западный, днем ​​северо-западный, 9-14 м/с.

Температура воздуха:

  • Ночью 2-7°C мороза (на севере до 11°C мороза),
  • днем 0-5°C тепла (на севере до 4°C мороза).

На дорогах видимость хорошая, но днем ​​кое-где гололедица.

