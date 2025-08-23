Ключевые моменты

23 августа магнитных бурь не ожидается, геомагнитное поле останется спокойным.

Сегодня, 23 августа, магнитные бури будут еще слабее – на протяжении дня их значение будет в пределах К-индекса 1,7 — 2 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса С и одна вспышка класса В. Такие вспышки практически не влияют на Землю, сообщает сайт Meteoprog.UA.

Магнитные бури возникают из-за мощных выбросов корональной массы с поверхности Солнца. Эти потоки солнечной плазмы достигают Земли за 1–3 дня и возмущают магнитное поле планеты.

Колебания от К-индекса 1 до 4 считаются слабыми и обычно не вызывают дискомфорта. Показатели от 5 и выше – это уже заметные бури, способные повлиять как на здоровье, так и на работу электроники. Особенно интенсивные бури (К-индекс 7–8) могут вызвать полярные сияния и нарушения в работе спутников, GPS-систем и радиосвязи.

В дни, когда геомагнитная обстановка спокойна можно заняться профилактическими мерами, уделить себе внимание без опасности нагрузки организма.

В такие дни хорошо больше гулять на свежем воздухе, заниматься легкими физическими упражнениями, посвятить время массажу, можно просто выспаться.