Рабочая группа, созданная распоряжением городского головы, оценивает уровень безбарьерности, инклюзивности и бесплатного доступа к пляжам.

В ее состав вошли представители мэрии, Совета по безбарьерности и ветераны. В четверг, 22 августа, проверку провели на пляжах Киевского района.

Выявленные нарушения: незаконные временные сооружения и размещение шезлонгов, мешающих свободному проходу.

Есть ли свободный доступ к воде на одесских пляжах

По поручению городского головы в Одессе стартовала комплексная проверка арендованных пляжных участков. Цель — не только проконтролировать соблюдение санитарных норм, но и обеспечить беспрепятственный и свободный доступ к морю для каждого.

Рабочая группа, в которую вошли представители мэрии, Совета по безбарьерности и ветераны, начала инспекцию с пляжей Киевского района. Во время проверки особое внимание уделяли нескольким важным критериям:

Свободный проход: обеспечено ли 30% от арендованной площади для бесплатного пользования и нет ли ограждений, мешающих свободному проходу вдоль побережья.

Инклюзивность: созданы ли условия для комфортного отдыха людей с инвалидностью.

Общий порядок: соблюдены ли санитарные нормы и не установлены ли незаконные сооружения на набережных.

К сожалению, без нарушений не обошлось. Инспекторы зафиксировали случаи, когда шезлонги были размещены прямо у кромки воды, блокируя проход, а также выявили незаконные временные сооружения. По результатам инспекции арендаторы получили четкие предписания с требованием немедленно устранить все недостатки.

Завершить проверку всех арендованных пляжей планируют в ближайшее время, после чего будут подготовлены рекомендации для улучшения доступности к пляжам в следующем курортном сезоне.

