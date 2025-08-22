Ключевые моменты:
- Рабочая группа, созданная распоряжением городского головы, оценивает уровень безбарьерности, инклюзивности и бесплатного доступа к пляжам.
- В ее состав вошли представители мэрии, Совета по безбарьерности и ветераны. В четверг, 22 августа, проверку провели на пляжах Киевского района.
- Выявленные нарушения: незаконные временные сооружения и размещение шезлонгов, мешающих свободному проходу.
Есть ли свободный доступ к воде на одесских пляжах
По поручению городского головы в Одессе стартовала комплексная проверка арендованных пляжных участков. Цель — не только проконтролировать соблюдение санитарных норм, но и обеспечить беспрепятственный и свободный доступ к морю для каждого.
Рабочая группа, в которую вошли представители мэрии, Совета по безбарьерности и ветераны, начала инспекцию с пляжей Киевского района. Во время проверки особое внимание уделяли нескольким важным критериям:
- Свободный проход: обеспечено ли 30% от арендованной площади для бесплатного пользования и нет ли ограждений, мешающих свободному проходу вдоль побережья.
- Инклюзивность: созданы ли условия для комфортного отдыха людей с инвалидностью.
- Общий порядок: соблюдены ли санитарные нормы и не установлены ли незаконные сооружения на набережных.
К сожалению, без нарушений не обошлось. Инспекторы зафиксировали случаи, когда шезлонги были размещены прямо у кромки воды, блокируя проход, а также выявили незаконные временные сооружения. По результатам инспекции арендаторы получили четкие предписания с требованием немедленно устранить все недостатки.
Завершить проверку всех арендованных пляжей планируют в ближайшее время, после чего будут подготовлены рекомендации для улучшения доступности к пляжам в следующем курортном сезоне.
